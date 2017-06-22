Пако Лопес возглавил «Леванте»

Вернувшийся в Примеру «Леванте» определился с новым главным тренером. Наставником команды стал Франсиско Хосе Лопес Фернандес, которого в Испании зовут просто Пако Лопес. В последние годы он работал с молодежной командой «Вильярреала». В «Леванте» он сменил Хуана Рамона Муниса.
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