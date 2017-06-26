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Сегодня будет объявлено о назначении де Бура на пост главного тренера «Кристал Пэлас»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: тренеры, Кристал Пэлас, де Бур Франк
Сегодня, 11:31 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Сегодня боссы «Кристал Пэлас» объявят имя нового наставника команды.

Новым главным тренером «стекольщиков» должен стать Франк де Бур, который находится без работы с осени прошлого года, когда был уволен из «Интера».

До этого 47-летний специалист работал в «Аяксе», где выиграл 4 чемпионских звания за 6 лет.

Де Бур станет третьим наставником «Пэлас» за последний год. Напомним, ранее пост главного тренера команды покинул Сэм Эллардайс

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