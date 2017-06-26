30
Сегодня будет объявлено о назначении де Бура на пост главного тренера «Кристал Пэлас»
Сегодня, 11:31 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Сегодня боссы «Кристал Пэлас» объявят имя нового наставника команды.
Новым главным тренером «стекольщиков» должен стать Франк де Бур, который находится без работы с осени прошлого года, когда был уволен из «Интера».
До этого 47-летний специалист работал в «Аяксе», где выиграл 4 чемпионских звания за 6 лет.
Де Бур станет третьим наставником «Пэлас» за последний год. Напомним, ранее пост главного тренера команды покинул Сэм Эллардайс.
Другие материалы по теме:
08:46 Слухи Клинсманн может возглавить «Сандерленд» 4
24 июня 2017
23 июня 2017
15:17 Официально Фото «Лидс» купил полузащитника сборной Польши 1
22 июня 2017
21 июня 2017
20 июня 2017
60
Или войдите через