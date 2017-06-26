Сегодня будет объявлено о назначении де Бура на пост главного тренера «Кристал Пэлас»

Сегодня боссы «Кристал Пэлас» объявят имя нового наставника команды.

Новым главным тренером «стекольщиков» должен стать Франк де Бур, который находится без работы с осени прошлого года, когда был уволен из «Интера».

До этого 47-летний специалист работал в «Аяксе», где выиграл 4 чемпионских звания за 6 лет.

Де Бур станет третьим наставником «Пэлас» за последний год. Напомним, ранее пост главного тренера команды покинул Сэм Эллардайс.