Пеллегрино возглавил «Саутгемптон»

Пресс-служба «Саутгемптона» сообщает о том, что новым главным тренером команды стал экс-наставник «Алавеса» Маурисио Пеллегрино.

Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение.

Напомним, что ранее «святые» решили прекратить сотрудничество с Клодом Пюэлем, отправив того в отставку.