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Пеллегрино возглавил «Саутгемптон»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Отставки и назначения, Саутгемптон, Пеллегрино Маурисио
Вчера, 19:18 | Источник: ФК "Саутгемптон" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Саутгемптона» сообщает о том, что новым главным тренером команды стал экс-наставник «Алавеса» Маурисио Пеллегрино.
Стороны заключили трехлетнее трудовое соглашение.
Напомним, что ранее «святые» решили прекратить сотрудничество с Клодом Пюэлем, отправив того в отставку.
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PS для меня главное, чтобы Саут вел борьбу в середине таблицы. А кубки, до куда дойдут.