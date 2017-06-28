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Харьковскому «Гелиосу» сообщили о минировании домашнего стадиона
Сегодня, 10:10 | Источник: ФК "Гелиос" | Редакция: Дмитрий Кристя
Домашний стадион футбольного клуба «Гелиос» оказался в поле зрения телефонных террористов.
Во вторник, 27 июня, из главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области уведомили о якобы наличии бомбы на территории стадиона.
После проведения соответствующих мероприятий не были выявлены никакие факторы, которые могли угрожать жизни и деятельности работников арены, а также существованию самого стадиона. Информация о некой бомбе оказалась ложной.
Клуб начал собственное расследование этого инцидента.
Ранее взрывные устройства были найдены около стадиона «Бастии».
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