Харьковскому «Гелиосу» сообщили о минировании домашнего стадиона

Домашний стадион футбольного клуба «Гелиос» оказался в поле зрения телефонных террористов.

Во вторник, 27 июня, из главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области уведомили о якобы наличии бомбы на территории стадиона.

После проведения соответствующих мероприятий не были выявлены никакие факторы, которые могли угрожать жизни и деятельности работников арены, а также существованию самого стадиона. Информация о некой бомбе оказалась ложной.

Клуб начал собственное расследование этого инцидента.

Ранее взрывные устройства были найдены около стадиона «Бастии».