Агент Мотты обсуждает продление контракта с ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Тиагу Мотта близок к продлению контракта с клубом. На данный момент агент футболиста прибыл в Париж, чтобы уладить последние вопросы по поводу продления действующего соглашения.

Ожидается, что контракт будет продлен на один год, после чего Мотта возглавит молодежную команду ПСЖ.