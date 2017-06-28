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Агент Мотты обсуждает продление контракта с ПСЖ

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферы, ПСЖ, Мотта Тиаго
Сегодня, 17:31 | Источник: Goal.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник ПСЖ Тиагу Мотта близок к продлению контракта с клубом. На данный момент агент футболиста прибыл в Париж, чтобы уладить последние вопросы по поводу продления действующего соглашения.

Ожидается, что контракт будет продлен на один год, после чего Мотта возглавит молодежную команду ПСЖ.

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