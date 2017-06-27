«Спортинг» купил Бруну Фернандеша

Лиссабонский «Спортинг» объявил о подписании контракта с полузащитником «Сампдории» Бруну Фернандешом. «Спортинг» заплатил за 22-летнего игрока 8,5 миллиона евро. Еще полмиллиона генуезцы могут получить в качестве бонусов.

Ранее сообщалось о желании «Спортинга» купить нападающего «Ромы» Сейду Думбия.