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«Спортинг» купил Бруну Фернандеша
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Заграница: трансферы, Спортинг, Сампдория, Фернандеш Бруну
Вчера, 23:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Лиссабонский «Спортинг» объявил о подписании контракта с полузащитником «Сампдории» Бруну Фернандешом. «Спортинг» заплатил за 22-летнего игрока 8,5 миллиона евро. Еще полмиллиона генуезцы могут получить в качестве бонусов.
Ранее сообщалось о желании «Спортинга» купить нападающего «Ромы» Сейду Думбия.
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