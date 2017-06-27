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Манолас завтра пройдет медобследование в «Зените»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Зенит, Рома, Манолас Константинос
Вчера, 22:41 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Ромы» Константинос Манолас в среду, 28 июня, должен пройти медицинское обследование в «Зените». По его итогам с футболистом будет подписан долгосрочный контракт.
Сумма сделки должна составить 65 миллионов евро. В эту сумму также входит трансфер другого футболиста «Ромы» Леандро Паредеса.
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А то Сарсании и Фурсенко попадёт!)))
Не громко...но от души... широкой такой зенитовской души...)
Орлов ошибается не специально.
Леандро Паредес вообще то.
Реальных сумм сделок наверно мало кто знает....и мало кто узнает.......
Это пошло ещё с покупки Гарая,лучшего защитника вице-чемпионов мира на тот момент - за 6 млн евро ))))