Манолас завтра пройдет медобследование в «Зените»

Защитник «Ромы» Константинос Манолас в среду, 28 июня, должен пройти медицинское обследование в «Зените». По его итогам с футболистом будет подписан долгосрочный контракт.

Сумма сделки должна составить 65 миллионов евро. В эту сумму также входит трансфер другого футболиста «Ромы» Леандро Паредеса.