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Манолас завтра пройдет медобследование в «Зените»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Зенит, Рома, Манолас Константинос
Вчера, 22:41 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник «Ромы» Константинос Манолас в среду, 28 июня, должен пройти медицинское обследование в «Зените». По его итогам с футболистом будет подписан долгосрочный контракт.

Сумма сделки должна составить 65 миллионов евро. В эту сумму также входит трансфер другого футболиста «Ромы» Леандро Паредеса.

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