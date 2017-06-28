Верратти собирается бойкотировать тренировки ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти готов бойкотировать тренировки команды, чтобы руководство клуба пошло ему на уступки и отпустило в другой клуб. На данный момент футболистом активно интересуется каталонская «Барселона».

ПСЖ выходит из отпуска 4 июля.