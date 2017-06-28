30
Верратти собирается бойкотировать тренировки ПСЖ
Сегодня, 17:25 | Источник: Goal.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти готов бойкотировать тренировки команды, чтобы руководство клуба пошло ему на уступки и отпустило в другой клуб. На данный момент футболистом активно интересуется каталонская «Барселона».
ПСЖ выходит из отпуска 4 июля.
Другие материалы по теме:
15:55 Официально «Гамбург» выкупил у «Байера» Пападопулоса 3
00:29 Официально «Малага» подписала защитника «Ниццы» 0
Вчера
23:34 Официально «Севилья» подтвердила трансфер Банеги 1
23:31 Официально «Суонси» расторг контракт с Франком Табану 0
23:23 Официально «Спортинг» купил Бруну Фернандеша 0
18:51 Официально «Майнц» подписал румынского полузащитника Максима 2
17:57 Официально Сиригу стал игроком «Торино» 1
60
Или войдите через
мда
Он безнадежный барсук уже,толку от него в ПСЖ будет как мертвому припарка.
"Да, это жестко"(с)