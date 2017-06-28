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Верратти собирается бойкотировать тренировки ПСЖ

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферы, ПСЖ, Барселона, Верратти Марко
Сегодня, 17:25 | Источник: Goal.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти готов бойкотировать тренировки команды, чтобы руководство клуба пошло ему на уступки и отпустило в другой клуб. На данный момент футболистом активно интересуется каталонская «Барселона».

ПСЖ выходит из отпуска 4 июля.

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