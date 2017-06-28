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«Гамбург» выкупил у «Байера» Пападопулоса
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Байер, Гамбург, Пападопулос Кирякос
Сегодня, 15:55 | Источник: ФК "Гамбург" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Гамбург» выкупил у «Байера» права на защитника Кирякоса Пападопулоса. Договор 25-летнего игрока с «Гамбургом» рассчитан на 3 года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 6.5 млн евро.
Вторую часть прошлого сезона Пападопулос уже играл в составе «динозавров» на правах аренды, где за 16 матчей забил 2 гола.
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Вот и наступил в карьере пападопулос.