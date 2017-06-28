«Гамбург» выкупил у «Байера» Пападопулоса

«Гамбург» выкупил у «Байера» права на защитника Кирякоса Пападопулоса. Договор 25-летнего игрока с «Гамбургом» рассчитан на 3 года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 6.5 млн евро.

Вторую часть прошлого сезона Пападопулос уже играл в составе «динозавров» на правах аренды, где за 16 матчей забил 2 гола.