«Малага» подписала защитника «Ниццы»

Как и ожидалось, защитник «Ниццы» Поль Байссе перешел в «Малагу». Испанский клуб объявил о подписании контракта с игроком до 2020 года с возможностью продления еще на один сезон. 29-летний игрок этим летом стал свободным агентом, поэтому достался «Малаге» бесплатно.