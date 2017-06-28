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«Малага» подписала защитника «Ниццы»
Сегодня, 00:29 | Источник: ФК "Малага" | Редакция: Сергей Иванов
Как и ожидалось, защитник «Ниццы» Поль Байссе перешел в «Малагу». Испанский клуб объявил о подписании контракта с игроком до 2020 года с возможностью продления еще на один сезон. 29-летний игрок этим летом стал свободным агентом, поэтому достался «Малаге» бесплатно.
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