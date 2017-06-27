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«Севилья» подтвердила трансфер Банеги
Вчера, 23:34 | Источник: ФК "Севилья" | Редакция: Сергей Иванов
«Севилья» объявила на своем официальном сайте, что достигла договоренности с «Интером» по трансферу полузащитника Эвера Банеги. Хавбек прибудет в Испанию, где пройдет медосмотр и подпишет контракт. Соглашение с Банегой рассчитано будет на три года. Ранее в «Севилье» Банега уже провел два сезона.
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