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Бафетимби Гомис перешел в «Галатасарай»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Галатасарай, Гомис Бафетимби
Сегодня, 19:03 | Источник: ФК "Галатасарай" | Редакция: Роман Мельник

Как и ожидалось, нападающий «Суонси» Бафетимби Гомис сменил клубную прописку. Теперь 31-летний футболист будет представлять цвета турецкого «Галатасарая». Подробности трансфера не сообщаются.

Последний сезон Гомис провел в «Марселе» на правах аренды, во всех турнирах форвард провел 33 матча и забил 20 голов, став четвертым в списке бомбардиров Лиги 1.

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