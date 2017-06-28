Бафетимби Гомис перешел в «Галатасарай»

Как и ожидалось, нападающий «Суонси» Бафетимби Гомис сменил клубную прописку. Теперь 31-летний футболист будет представлять цвета турецкого «Галатасарая». Подробности трансфера не сообщаются.

Последний сезон Гомис провел в «Марселе» на правах аренды, во всех турнирах форвард провел 33 матча и забил 20 голов, став четвертым в списке бомбардиров Лиги 1.