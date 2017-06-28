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Бафетимби Гомис перешел в «Галатасарай»
Сегодня, 19:03 | Источник: ФК "Галатасарай" | Редакция: Роман Мельник
Как и ожидалось, нападающий «Суонси» Бафетимби Гомис сменил клубную прописку. Теперь 31-летний футболист будет представлять цвета турецкого «Галатасарая». Подробности трансфера не сообщаются.
Последний сезон Гомис провел в «Марселе» на правах аренды, во всех турнирах форвард провел 33 матча и забил 20 голов, став четвертым в списке бомбардиров Лиги 1.
Bafetimbi Gomis İstanbul’dahttps://t.co/q9WWaSm6vC pic.twitter.com/EB9n6EQDlB
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 28 июня 2017 г.
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