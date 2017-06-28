30
«Наполи» отказался продлевать контракт с Рейной
Сегодня, 18:55 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
«Наполи» не планирует продлевать контракт с голкипером Пепе Рейной, действующее соглашение которого истекает летом 2018 года. Ранее сообщалось, что контракт будет продлен до лета 2019 года. Однако эту информацию опроверг президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.
«Контракт с Рейной истекает через год. Это все. Мы же не можем постоянно продлевать контракты», - сказал президент.
Другие материалы по теме:
19:28 Официально Фото Форвард «Аякса» Клемент перешел в «Рединг» 0
19:11 Официально Фото Карсдорп подписал пятилетний контракт с «Ромой» 0
19:03 Официально Фото Бафетимби Гомис перешел в «Галатасарай» 1
15:55 Официально «Гамбург» выкупил у «Байера» Пападопулоса 3
00:29 Официально «Малага» подписала защитника «Ниццы» 0
Вчера
23:34 Официально «Севилья» подтвердила трансфер Банеги 1
23:31 Официально «Суонси» расторг контракт с Франком Табану 0
60
Или войдите через