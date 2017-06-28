«Наполи» отказался продлевать контракт с Рейной

«Наполи» не планирует продлевать контракт с голкипером Пепе Рейной, действующее соглашение которого истекает летом 2018 года. Ранее сообщалось, что контракт будет продлен до лета 2019 года. Однако эту информацию опроверг президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

«Контракт с Рейной истекает через год. Это все. Мы же не можем постоянно продлевать контракты», - сказал президент.