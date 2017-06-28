«Интер» договорился с «Пескарой» о трансфере Мамаду Кулибали

Миланский «Интер» согласовал с «Пескарой» трансфер 18-летнего хавбека Мамаду Кулибали. Клубы практически обо всем договорились между собой. «Интеру» осталось лишь согласовать условия личного контракт с футболистом.

Ранее миланский клуб представил гостевой комплект формы на новый сезон.