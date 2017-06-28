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«Интер» договорился с «Пескарой» о трансфере Мамаду Кулибали
Сегодня, 17:52 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Миланский «Интер» согласовал с «Пескарой» трансфер 18-летнего хавбека Мамаду Кулибали. Клубы практически обо всем договорились между собой. «Интеру» осталось лишь согласовать условия личного контракт с футболистом.
Ранее миланский клуб представил гостевой комплект формы на новый сезон.
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