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Доннарумма продлит контракт с «Миланом», но с пунктом об уходе в «Реал» через год
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Реал, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 08:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма все-таки продлит контракт с клубом, однако в новый договор будет включен пункт, позволяющий голкиперу уйти в «Реал» через год.
Агент игрока Мино Райола говорил, что стороны обсудят новый контракт после молодежного Евро. Футболист по-прежнему намерен покинуть команду в 2018 году.
«Милан», по слухам, согласился не прописывать слишком большую сумму отступных в новый контракт Доннаруммы, чтобы тот мог перейти в «Реал».
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