Доннарумма продлит контракт с «Миланом», но с пунктом об уходе в «Реал» через год

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма все-таки продлит контракт с клубом, однако в новый договор будет включен пункт, позволяющий голкиперу уйти в «Реал» через год.

Агент игрока Мино Райола говорил, что стороны обсудят новый контракт после молодежного Евро. Футболист по-прежнему намерен покинуть команду в 2018 году.

«Милан», по слухам, согласился не прописывать слишком большую сумму отступных в новый контракт Доннаруммы, чтобы тот мог перейти в «Реал».