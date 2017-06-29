«Лацио» заинтересовался Азмуном

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун оказался в списке интересов «Лацио», утверждает источник. 22-летний форвард сборной Ирана на данный момент находится в расположении «Рубина» в Австрии. В среду игрок принял участие в товарищеском матче против «Аустрии» (1:1).

Ранее сообщалось, что переговоры «Лацио» с «Сандерлендом» по нападающему английского клуба Фабио Борини находятся под угрозой срыва.