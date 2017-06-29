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«Лацио» заинтересовался Азмуном
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Лацио, Ростов, Рубин, Азмун Сердар
Сегодня, 01:27 | Источник: Sport.sky.it | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Ростова» Сердар Азмун оказался в списке интересов «Лацио», утверждает источник. 22-летний форвард сборной Ирана на данный момент находится в расположении «Рубина» в Австрии. В среду игрок принял участие в товарищеском матче против «Аустрии» (1:1).
Ранее сообщалось, что переговоры «Лацио» с «Сандерлендом» по нападающему английского клуба Фабио Борини находятся под угрозой срыва.
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