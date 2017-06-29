Источник: «Защитник „Челси“ Аке в ближайшие сутки перейдет в „Борнмут“»

Левый защитник «Челси» Натан Аке в шаге от перехода в «Борнмут», где он ранее выступал на правах аренды. Источник сообщает о том, что 22-летний футболист присоединится к «вишенкам» в ближайшие сутки.

Сумма трансфера составит 20 млн евро, и «Борнмут», согласно слухам, не станет прописывать в долгосрочном контракте игрока опцию выкупа.