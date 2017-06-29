Рейтинг@Mail.ru

Раньери хочет пригласить в «Нант» Оспину

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Нант, Арсенал, Оспина Давид, Раньери Клаудио
Сегодня, 08:25 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Новый наставник «Нанта» Клаудио Раньери намерен пригласить в команду резервного голкипера «Арсенала» Давида Оспину. Ожидается, что сумма трансфера 28-летнего вратаря составит 4 млн евро.

Оспина в прошлом сезоне провел лишь 14 матчей во всех турнирах, проигрывая конкуренцию Петру Чеху.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
08:59 Слухи Доннарумма продлит контракт с «Миланом», но с пунктом об уходе в «Реал» через год 1
01:27 Слухи «Лацио» заинтересовался Азмуном 7
00:48 Слухи Источник: «Защитник „Челси“ Аке в ближайшие сутки перейдет в „Борнмут“» 0
Вчера
23:49 Слухи «Рома» желает приобрести Деулофеу 1
22:56 «Ливерпуль» потерял интерес к Окслейд-Чемберлену 4
21:39 Слухи «Интер» заплатит 60 млн евро за двух молодых форвардов «Дженоа» 3
20:57 Слухи «Милан» продаст Лападулу в «Дженоа» 2
20:47 Слухи «Милан» близок к подписанию Чалханоглу за 20 млн евро 5
19:40 «Арсенал» предлагает за Лемара более 30 млн евро 5
19:33 Слухи «Милан» заплатит за Борини 6 миллионов евро 2
все материалы по этой теме
Турниры