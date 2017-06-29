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Раньери хочет пригласить в «Нант» Оспину
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Нант, Арсенал, Оспина Давид, Раньери Клаудио
Сегодня, 08:25 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Новый наставник «Нанта» Клаудио Раньери намерен пригласить в команду резервного голкипера «Арсенала» Давида Оспину. Ожидается, что сумма трансфера 28-летнего вратаря составит 4 млн евро.
Оспина в прошлом сезоне провел лишь 14 матчей во всех турнирах, проигрывая конкуренцию Петру Чеху.
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