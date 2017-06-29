Раньери хочет пригласить в «Нант» Оспину

Новый наставник «Нанта» Клаудио Раньери намерен пригласить в команду резервного голкипера «Арсенала» Давида Оспину. Ожидается, что сумма трансфера 28-летнего вратаря составит 4 млн евро.

Оспина в прошлом сезоне провел лишь 14 матчей во всех турнирах, проигрывая конкуренцию Петру Чеху.