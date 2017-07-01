«Хаддерсфилд» взял в аренду вратаря «Майнца»

«Хаддерсфилд» арендовал голкипера «Майнца» и сборной Дании Йонаса Лоссля с правом выкупа. Соглашение между сторонами рассчитано на 1 сезон.

В минувшем сезоне Бундеслиги 28-летний датчанин в 27 матчах пропустил 46 голов.

Ранее сообщалось, что «Хаддерсфилд» продлил контракты с главным тренером Дэвидом Вагнером и его помощником.