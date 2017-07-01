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«Хаддерсфилд» взял в аренду вратаря «Майнца»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: аренда игроков, Майнц, Хаддерсфилд, Лоссль Йонас
Сегодня, 06:25 | Источник: Твиттер ФК "Майнц" | Редакция: Павел Молочный
«Хаддерсфилд» арендовал голкипера «Майнца» и сборной Дании Йонаса Лоссля с правом выкупа. Соглашение между сторонами рассчитано на 1 сезон.
В минувшем сезоне Бундеслиги 28-летний датчанин в 27 матчах пропустил 46 голов.
Ранее сообщалось, что «Хаддерсфилд» продлил контракты с главным тренером Дэвидом Вагнером и его помощником.
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