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«Айнтрахт» арендовал у «Бенфики» 19-летнего нападающего

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: аренда игроков, Айнтрахт Ф, Бенфика, Йович Лука
Сегодня, 16:10 | Источник: Твиттер ФК "Айнтрахт" | Редакция: Антон Белюсь

Франкфуртский «Айнтрахт» арендовал нападающего «Бенфики» Луку Йовича.

19-летний серб ближайшие два сезона проведет в Германии. Соглашение между клубами также наделяет «орлов» правом выкупа футболиста по окончании срока аренды.

В свое время игроком интересовался «Тоттенхэм».

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