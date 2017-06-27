«Айнтрахт» арендовал у «Бенфики» 19-летнего нападающего

Франкфуртский «Айнтрахт» арендовал нападающего «Бенфики» Луку Йовича.

19-летний серб ближайшие два сезона проведет в Германии. Соглашение между клубами также наделяет «орлов» правом выкупа футболиста по окончании срока аренды.

В свое время игроком интересовался «Тоттенхэм».