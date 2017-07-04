Снейдер может перебраться в один из клубов МЛС

Полузащитник Уэсли Снейдер, который интересен «Сампдории», может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС. Сообщается, что футболист на данный момент ведет переговоры с двумя клубами американской лиги - «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Монреаль Импактом».

В прошлом сезоне Снейдер выступал за «Галатасарай». Он отыграл в 28 матчах чемпионата Турции, в которых забил пять голов и отдал 15 результативных передач.