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Снейдер может перебраться в один из клубов МЛС
Соккер.Ру // США. МЛС 2017, Заграница: трансферные слухи, Лос-Анджелес Гэл, Монреаль Импакт, Снейдер Уэсли
Вчера, 23:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник Уэсли Снейдер, который интересен «Сампдории», может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС. Сообщается, что футболист на данный момент ведет переговоры с двумя клубами американской лиги - «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Монреаль Импактом».
В прошлом сезоне Снейдер выступал за «Галатасарай». Он отыграл в 28 матчах чемпионата Турции, в которых забил пять голов и отдал 15 результативных передач.
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Судя по всему, вопрос о новом страже ворот «Реал» отложит до будущего лета. Но кандидаты известны уже сейчас, «Соккер.ру» предлагает расширить список преемников Наваса.
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