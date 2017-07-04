ПСЖ предлагает Мбаппе зарплату в два раза больше, чем «Реал»

ПСЖ твердо намерен подписать нападающего «Монако» Килиана Мбаппе и соблазняет его большой зарплатой. По данным источника, 18-летнему французу парижане предлагают 12 млн евро в год. Это в два раза больше, чем готов был предложить «Реал». ПСЖ сделал предложение в ходе встречи с игроком и его отцом.