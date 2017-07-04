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ПСЖ предлагает Мбаппе зарплату в два раза больше, чем «Реал»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Монако, ПСЖ, Реал, Мбаппе Килиан
Сегодня, 20:30 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
ПСЖ твердо намерен подписать нападающего «Монако» Килиана Мбаппе и соблазняет его большой зарплатой. По данным источника, 18-летнему французу парижане предлагают 12 млн евро в год. Это в два раза больше, чем готов был предложить «Реал». ПСЖ сделал предложение в ходе встречи с игроком и его отцом.
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Судя по всему, вопрос о новом страже ворот «Реал» отложит до будущего лета. Но кандидаты известны уже сейчас, «Соккер.ру» предлагает расширить список преемников Наваса.
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"Лично я буду платить Мбапе в 3 раза больше, если он перейдет в мой клуб."
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