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Овермарс: «„Аякс“ продаст Санчеса за 40 млн евро, а Долберг и Юнес не продаются»

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Аякс, Санчес Дэвинсон, Юнес Амин, Долберг Каспер, Овермарс Марк
Вчера, 23:33 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Директор «Аякса» Марк Овермарс отметил, что клуб установил цену на защитника Дэвинсона Санчеса, который впечатлил многих своей игрой в минувшем сезоне.

«Санчес не уйдет никуда менее чем за 40 млн евро. Что касается Дольберга и Юнеса, то они не продаются».

Напомним, что ранее из «Аякса» в «Аустрию» ушел защитник Хайко Вестерманн.

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