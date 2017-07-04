Овермарс: «„Аякс“ продаст Санчеса за 40 млн евро, а Долберг и Юнес не продаются»

Директор «Аякса» Марк Овермарс отметил, что клуб установил цену на защитника Дэвинсона Санчеса, который впечатлил многих своей игрой в минувшем сезоне.

«Санчес не уйдет никуда менее чем за 40 млн евро. Что касается Дольберга и Юнеса, то они не продаются».

Напомним, что ранее из «Аякса» в «Аустрию» ушел защитник Хайко Вестерманн.