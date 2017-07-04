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Овермарс: «„Аякс“ продаст Санчеса за 40 млн евро, а Долберг и Юнес не продаются»
Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Аякс, Санчес Дэвинсон, Юнес Амин, Долберг Каспер, Овермарс Марк
Вчера, 23:33 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Директор «Аякса» Марк Овермарс отметил, что клуб установил цену на защитника Дэвинсона Санчеса, который впечатлил многих своей игрой в минувшем сезоне.
«Санчес не уйдет никуда менее чем за 40 млн евро. Что касается Дольберга и Юнеса, то они не продаются».
Напомним, что ранее из «Аякса» в «Аустрию» ушел защитник Хайко Вестерманн.
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Александр Чистяков
Судя по всему, вопрос о новом страже ворот «Реал» отложит до будущего лета. Но кандидаты известны уже сейчас, «Соккер.ру» предлагает расширить список преемников Наваса.
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