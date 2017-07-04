Себальос предпочитает «Барселону» «Реалу»

Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос предпочитает перейти в «Барселону», а не в «Реал». Оба топ-клуба претендуют на игрока молодежной сборной Испании, однако сам он склоняется к варианту с каталонским клубом. Стоимость Себальоса может составить 15 млн евро.