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Себальос предпочитает «Барселону» «Реалу»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Бетис, Реал, Себальос Даниэль
Сегодня, 20:23 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос предпочитает перейти в «Барселону», а не в «Реал». Оба топ-клуба претендуют на игрока молодежной сборной Испании, однако сам он склоняется к варианту с каталонским клубом. Стоимость Себальоса может составить 15 млн евро.

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