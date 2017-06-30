30
Снейдер согласовал условия контракта с «Сампдорией»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Сампдория, Снейдер Уэсли, Джампаоло Марко
Сегодня, 05:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может стать игроком «Сампдории». По информации источника, 33-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с генуэзским клубом. Сообщается, что соглашение будет рассчитано на 2 года с зарплатой € 2.5 млн за сезон.
Источник отмечает, что Снейдер может расторгнуть контракт с турецким клубом, и тогда последнее слово останется за главным тренером «Сампдории» Марко Джампаоло.
Ранее сообщалось, что голландский хавбек близок к переходу в «Лос-Анджелес».
Другие материалы по теме:
00:39 Слухи «Уотфорд» нацелился на Кирана Гиббса 1
Вчера
23:25 Слухи Ван Перси может вернуться в Англию 4
60
Или войдите через