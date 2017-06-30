Снейдер согласовал условия контракта с «Сампдорией»

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может стать игроком «Сампдории». По информации источника, 33-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с генуэзским клубом. Сообщается, что соглашение будет рассчитано на 2 года с зарплатой € 2.5 млн за сезон.

Источник отмечает, что Снейдер может расторгнуть контракт с турецким клубом, и тогда последнее слово останется за главным тренером «Сампдории» Марко Джампаоло.

Ранее сообщалось, что голландский хавбек близок к переходу в «Лос-Анджелес».