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Снейдер согласовал условия контракта с «Сампдорией»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Сампдория, Снейдер Уэсли, Джампаоло Марко
Сегодня, 05:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может стать игроком «Сампдории». По информации источника, 33-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с генуэзским клубом. Сообщается, что соглашение будет рассчитано на 2 года с зарплатой € 2.5 млн за сезон.

Источник отмечает, что Снейдер может расторгнуть контракт с турецким клубом, и тогда последнее слово останется за главным тренером «Сампдории» Марко Джампаоло.

Ранее сообщалось, что голландский хавбек близок к переходу в «Лос-Анджелес».

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