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«Ювентус» вместо Данило может подписать Орье

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, ПСЖ, Орье Серж, Данило
Вчера, 23:28 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

«Ювентус» отказался от идеи подписания защитника «Реала» Данило. Туринский клуб предлагал за бразильца 22 млн евро, а «Реал» хотел выручить не менее 35 млн. В качестве альтернативы «Ювентус» рассматривает защитника ПСЖ Сержа Орье.

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