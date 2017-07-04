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«Ювентус» вместо Данило может подписать Орье
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, ПСЖ, Орье Серж, Данило
Вчера, 23:28 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
«Ювентус» отказался от идеи подписания защитника «Реала» Данило. Туринский клуб предлагал за бразильца 22 млн евро, а «Реал» хотел выручить не менее 35 млн. В качестве альтернативы «Ювентус» рассматривает защитника ПСЖ Сержа Орье.
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Александр Чистяков
Судя по всему, вопрос о новом страже ворот «Реал» отложит до будущего лета. Но кандидаты известны уже сейчас, «Соккер.ру» предлагает расширить список преемников Наваса.
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