30
Лука Модрич перешел в клуб третьего дивизиона Хорватии
Сегодня, 20:09 | Источник: facebook.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Команда «Вараждин», выступающая в третьем дивизионе Хорватии, объявила о подписании контракта с 18-летним нападающим Лукой Модричем. Условия сделки не разглашаются.
Другие материалы по теме:
20:23 Слухи Себальос предпочитает «Барселону» «Реалу» 6
Александр Чистяков
Судя по всему, вопрос о новом страже ворот «Реал» отложит до будущего лета. Но кандидаты известны уже сейчас, «Соккер.ру» предлагает расширить список преемников Наваса.
18:39 Официально «Челси» продлил контракт с нападающим Абрахамом 2
60
Или войдите через