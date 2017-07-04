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Лука Модрич перешел в клуб третьего дивизиона Хорватии

Соккер.Ру // Заграница: трансферные слухи, Вараждин
Сегодня, 20:09 | Источник: facebook.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Команда «Вараждин», выступающая в третьем дивизионе Хорватии, объявила о подписании контракта с 18-летним нападающим Лукой Модричем. Условия сделки не разглашаются.

 

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