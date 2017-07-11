«Барселона» арендовала у «Палмейраса» Витиньо Карвальо

«Барселона» отрапортовала об аренде полузащитника «Палмейраса» Витиньо Карвальо. Договор между клубами рассчитан до лета 2018 года, в соглашении также предусмотрена опция выкупа футболиста. 19-летний Витиньо будет набираться опыта во второй команде каталонцев. По неофициальной информации, аренда игрока обойдется «Барсе» в 2 млн евро, а выкуп - в 12.

📝 The Brazilian attacking midfielder Vitinho, on loan from Palmeiras, is now an FC Barcelona player. https://t.co/j4yvTymdlZ #FCBMasia pic.twitter.com/ZOLMfmLQVf — FC Barcelona (@FCBarcelona) 11 июля 2017 г.

Ранее у «блаугранас» сменился спортивный директор.