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«Барселона» арендовала у «Палмейраса» Витиньо Карвальо

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: аренда игроков, Барселона, Палмейрас, Витиньо
Сегодня, 22:23 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Барселона» отрапортовала об аренде полузащитника «Палмейраса» Витиньо Карвальо. Договор между клубами рассчитан до лета 2018 года, в соглашении также предусмотрена опция выкупа футболиста. 19-летний Витиньо будет набираться опыта во второй команде каталонцев. По неофициальной информации, аренда игрока обойдется «Барсе» в 2 млн евро, а выкуп - в 12.

Ранее у «блаугранас» сменился спортивный директор.

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