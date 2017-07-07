«Верона» арендовала у «Ромы» Верде

Нападающий «Ромы» Даниэле Верде продолжит карьеру в «Вероне». Новичок Серии А арендовал 21-летнего форварда с правом выкупа по окончании сезона. При этом с «Ромой» у него контракт до 2020 года, и римляне могут обратно выкупить Верде.

В прошлом сезоне его арендовал «Авеллино», в котором он забил восемь мячей в 32 матчах Серии В.