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«Верона» арендовала у «Ромы» Верде
Вчера, 23:54 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Ромы» Даниэле Верде продолжит карьеру в «Вероне». Новичок Серии А арендовал 21-летнего форварда с правом выкупа по окончании сезона. При этом с «Ромой» у него контракт до 2020 года, и римляне могут обратно выкупить Верде.
В прошлом сезоне его арендовал «Авеллино», в котором он забил восемь мячей в 32 матчах Серии В.
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