«Сандерленд» арендовал у «Эвертона» защитника Браунинга

Защитника «Эвертона» Таяс Браунинг следующий сезон проведет в Чемпионшипе.

23-летнего футболиста на сезон арендовал «Сандерленд», которому Браунинг будет помогать вернуться в элиту.

Примечательно, что это уже второй защитник «ирисок», арендованный «черными котами» в это трансферное окно. До Браунинга на «Стэдиум оф лайт» отправился Брендан Гэллоуэй.