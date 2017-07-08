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«Сандерленд» арендовал у «Эвертона» защитника Браунинга
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: аренда игроков, Сандерленд, Эвертон, Браунинг Таяс
Сегодня, 14:38 | Источник: ФК "Сандерленд" | Редакция: Антон Белюсь
Защитника «Эвертона» Таяс Браунинг следующий сезон проведет в Чемпионшипе.
23-летнего футболиста на сезон арендовал «Сандерленд», которому Браунинг будет помогать вернуться в элиту.
Примечательно, что это уже второй защитник «ирисок», арендованный «черными котами» в это трансферное окно. До Браунинга на «Стэдиум оф лайт» отправился Брендан Гэллоуэй.
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