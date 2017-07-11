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«Валенсия» отдала Адерллана Сантоса в аренду «Сан-Паулу»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: аренда игроков, Валенсия, Сан-Паулу, Сантос Адерллан
Сегодня, 18:36 | Источник: ФК "Валенсия" | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Валенсии» Адерллан Сантос продолжит карьеру в «Сан-Паулу». Бразильский клуб арендовал 28-летнего футболиста до конца 2018 года. Договор предусматривает опцию выкупа.
Сантос в прошлом сезоне Примеры провел 12 матчей, потеряв место в составе к концу чемпионата.
Ранее «Лос Чес» подписали вратаря «Ювентуса» Нето.
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