«Валенсия» отдала Адерллана Сантоса в аренду «Сан-Паулу»

Защитник «Валенсии» Адерллан Сантос продолжит карьеру в «Сан-Паулу». Бразильский клуб арендовал 28-летнего футболиста до конца 2018 года. Договор предусматривает опцию выкупа.

Сантос в прошлом сезоне Примеры провел 12 матчей, потеряв место в составе к концу чемпионата.

Ранее «Лос Чес» подписали вратаря «Ювентуса» Нето.