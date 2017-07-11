«Гуйчжоу Чжичэн» арендовал у «Бетиса» Рубена Кастро

Нападающий «Бетиса» Рубен Кастро на правах аренды перешел в китайский «Гуйчжоу Чжичэн». Аренда 36-летнего футболиста рассчитана до конца 2017 года и не предусматривает право выкупа.

Кастро выступал за «Бетис» с 2010 года и стал настоящей легендой клуба. Футболист является лучшим бомбардиром в истории севильского коллектива.

Ранее «Гуйчжоу Чжичэн» арендовал у «Уотфорда» Марио Суареса.