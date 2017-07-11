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«Гуйчжоу Чжичэн» арендовал у «Бетиса» Рубена Кастро
Сегодня, 21:05 | Источник: ФК "Бетис" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Бетиса» Рубен Кастро на правах аренды перешел в китайский «Гуйчжоу Чжичэн». Аренда 36-летнего футболиста рассчитана до конца 2017 года и не предусматривает право выкупа.
Кастро выступал за «Бетис» с 2010 года и стал настоящей легендой клуба. Футболист является лучшим бомбардиром в истории севильского коллектива.
Ранее «Гуйчжоу Чжичэн» арендовал у «Уотфорда» Марио Суареса.
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