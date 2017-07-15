Джикия: «Будем ли отмечать победу самогоном Глушакова? Некогда праздновать»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в Суперкубке России:

«Будем ли отмечать победу самогоном Глушакова? В субботу медосмотр. Некогда праздновать. Дома спокойно отметим. С родителями поужинаем – хотя уже поздно. Скоро игра с „Динамо“. Не знаю, почему не забили в основное время. Не получилось ни у них, ни у нас. Ничего, в дополнительное время мы забили.

Готовы ли были играть 120 минут в такую духоту? Нормально, а что. Играть в любом случае надо было. Так вышло, что играли овертайм. Это наша работа.

Всегда приятно получать титул. Одинаковые эмоции, как после победы в чемпионате. Очень счастлив».