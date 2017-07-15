Глушаков: «Наверное, вся страна ждала трофеев „Спартака“»

Экс-игрок «Локомотива» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Спартак», прокомментировал победу красно-белых над его бывшей командой в Суперкубке России (2:1):

«Самогоны только за чемпионство. Раз в год. А так – мы профессионалы.

Каждый кубок, каждый титул – история. „Спартак“ давно не выигрывал Суперкубки, это для клуба большая радость и праздник. Чемпионство – одно, а Суперкубок – другое, и сейчас все довольны победой. Порадовали болельщиков: за все эти годы они заслужили эти трофеи. Наверное, вся страна их ждала.

Принципиально ли было обыграть „Локомотив“? Да нет у меня уже никакого принципа. У меня есть „Спартак“, это моя семья. Понимаю локомотивских болельщиков, которые это кричат. Но я сделал правильный шаг. Доказал многим. Выиграл чемпионство, Суперкубок. Кто бы что ни говорил, всегда буду хорошо относиться к болельщикам „Локомотива“. Неприятно, конечно, слышать [оскорбления], но они никогда не были в моей шкуре. Я работал, душу вкладывал в каждую тренировку „Локомотива“ и был бы счастлив побеждать с ними. Но жизнь так сложилась, что я не выиграл с „Локомотивом“ ни одного трофея, хотя работал не меньше, чем в „Спартаке“.

Поблагодарил за игру весь тренерский штаб Сёмина. У меня много друзей в „Локомотиве“, с некоторыми я даже играл. Меня поздравили с победой. Футбол футболом, а человеческие качества – на первом плане».