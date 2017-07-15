30
Кучук: «Ничья с „Уралом“ - справедливый результат»
Сегодня, 18:06 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в первом туре чемпионата России.
«Обе команды построили игру на вязкой обороне. При такой организации игры проявлять активность впереди очень рискованно – можно нарваться на контратаку. Ничья в гостях – приемлемый результат. У „Урала“ тоже были проблемы с травмированными игроками сегодня, результат справедлив.
Что касается целей на сезон, скажу так – с „Ростовом“ в этом сезоне просто не будет никому. Задача поставлена построить новую конкурентоспособную команду. Уверяю вас, что все то, что заложил Курбан Бекиевич, не пропадет», - сказал Кучук.
Другие материалы по теме:
20:57 Мутко посетил базу «Рубина» 0
Александр Чистяков
Суперкубок России достался «Спартаку», но футбольный чемпионат стартует сегодня. «Соккер.ру» советует, кому оказать поддержку, если вы не определились с симпатиями.
60
Или войдите через
-- Где там служить! Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут.
-- Заметьте-свои сокровища! Свои!
-- Мне неизвестно -- чьи, а только ищут.
Бердыев ушёл,теперь каждая ничья будет неплохим результатом