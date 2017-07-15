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Кучук: «Ничья с „Уралом“ - справедливый результат»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Ростов, Урал, Кучук Леонид
Сегодня, 18:06 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в первом туре чемпионата России.

«Обе команды построили игру на вязкой обороне. При такой организации игры проявлять активность впереди очень рискованно – можно нарваться на контратаку. Ничья в гостях – приемлемый результат. У „Урала“ тоже были проблемы с травмированными игроками сегодня, результат справедлив.

Что касается целей на сезон, скажу так – с „Ростовом“ в этом сезоне просто не будет никому. Задача поставлена построить новую конкурентоспособную команду. Уверяю вас, что все то, что заложил Курбан Бекиевич, не пропадет», - сказал Кучук.

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