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«Луч-Энергия» разгромила «Томь» во втором туре ФНЛ

Матч: Луч-ЭнергияЛуч-Энергия3 : 0ТомьТомь
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: события
Сегодня, 12:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

Во втором туре ФНЛ «Луч-Энергия» не испытала проблем, встретившись с «Томью».

Владивосток, стадион «Динамо»

«Луч-Энергия» – «Томь» – 3:0 (1:0)
Голы: Мязин 23, Бажев 48, Гордиенко 78.

Нереализованный пенальти: Саная 90.

«Луч-Энергия»: Котляров, Соблиров, Тихий, Насадюк (Марченко 66), Стешин, Носов (Гордиенко 59), Маляка, Пономаренко, Килин, Мязин (Хлебородов 77), Бажев (Заерко 84).
Главный тренер: Дмитрий Емельянов.

«Томь»: Шафинский, Митерев, Соколов (Салахутдинов 46), Деобальд, Войдель (Большунов 82), Каретник (Саная 47), Петраков, Герасимов, Сасин, Соболев, Кудряшов.
Главный тренер: Валерий Петраков.

Предупреждения: Соколов 17, Сасин 40, Войдель 49,  Салахутдинов 74.

Судья: Олег Соколов.

Напомним, в первом туре «Луч-Энергия» уступила «Крыльям Советов».

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