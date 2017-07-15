«Луч-Энергия» разгромила «Томь» во втором туре ФНЛ

РФПЛ берет старт сегодня, но в матче за Суперкубок России «Спартак» продемонстрировал настрой и готовность. «Соккер.ру» собирает воедино компоненты успеха.

«Локомотив» должен еще раз попасть в Лигу Европы, чтобы Геркус не заменил опытного Семина. «Соккер.ру» предлагает оценить шансы москвичей на успех в РФПЛ.