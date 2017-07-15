«Луч-Энергия» разгромила «Томь» во втором туре ФНЛ
Во втором туре ФНЛ «Луч-Энергия» не испытала проблем, встретившись с «Томью».
Владивосток, стадион «Динамо»
«Луч-Энергия» – «Томь» – 3:0 (1:0)
Голы: Мязин 23, Бажев 48, Гордиенко 78.
Нереализованный пенальти: Саная 90.
«Луч-Энергия»: Котляров, Соблиров, Тихий, Насадюк (Марченко 66), Стешин, Носов (Гордиенко 59), Маляка, Пономаренко, Килин, Мязин (Хлебородов 77), Бажев (Заерко 84).
Главный тренер: Дмитрий Емельянов.
«Томь»: Шафинский, Митерев, Соколов (Салахутдинов 46), Деобальд, Войдель (Большунов 82), Каретник (Саная 47), Петраков, Герасимов, Сасин, Соболев, Кудряшов.
Главный тренер: Валерий Петраков.
Предупреждения: Соколов 17, Сасин 40, Войдель 49, Салахутдинов 74.
Судья: Олег Соколов.
Напомним, в первом туре «Луч-Энергия» уступила «Крыльям Советов».
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