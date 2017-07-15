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«Урал» и «Ростов» сыграли вничью в первом матче сезона РФПЛ

Матч: УралУрал1 : 1РостовРостов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события
Сегодня, 17:49 | Редакция: Максим Коджеспиров

«Урал» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в первом туре чемпионата России.

Екатеринбург, стадион «СКБ-Банк Арена».

«Урал» (Екатеринбург) - «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 1:1 (1:0)
Голы: Димитров 41 (с пенальти) - Гацкан 60.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Балажиц, Динга, Данцев (Меркулов 76), Димитров, Бавин, Емельянов, Бикфалви, Лунгу, Ставпец (А. Юсупов 87).
Главный тренер: Александр Тарханов.

«Ростов»: Абаев, Устинов, Вилюш, Ингасон (Бобен 45+3), Мевля, Байрамян, Калачев, Гацкан, А.Юсупов, Зуев (Думбья 73), Бухаров (Дядюн 15).
Главный тренер: Леонид Кучук.

Предупреждения: Устинов 49, А. Юсупов 74.

Судья: Сергей Лапочкин.

Напомним, что вчера, 14 июля, состоялся поединок за Суперкубок России, в котором «Спартак» оказался сильнее «Локомотива».

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