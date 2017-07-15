«Зенит» определился с составом и полетел в Хабаровск

«Зенит» назвал футболистов, которые полетели в Хабаровск на матч первого тура РФПЛ с местным клубом:

Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Леандро Паредес, Жулиано, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз, Лука Джорджевич, Себастьян Дриусси.

Все билеты на матч были раскуплены.

Поединок состоится 16 июля в 11:00 мск.