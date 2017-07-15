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«Зенит» определился с составом и полетел в Хабаровск
Матч: СКА-Хабаровск-:-Зенит
Начало матча: Завтра, 11:00
Сегодня, 12:16 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Роман Мельник
«Зенит» назвал футболистов, которые полетели в Хабаровск на матч первого тура РФПЛ с местным клубом:
Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Леандро Паредес, Жулиано, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз, Лука Джорджевич, Себастьян Дриусси.
Все билеты на матч были раскуплены.
Поединок состоится 16 июля в 11:00 мск.
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Нужно же кому то борщ варить...
Мы типо всех продадим тут пол состава, но возьмем их с собой, чтобы рекламировать.
Ппц подход.
Судья грубо вмешался в исход матча. Но никто этому уже не удивляется, зная кто и как стал чемпионом! Ахахаха!
Наверное ты прав и матч войдёт в футбольный учебник ....
Безбородов В.Ю. "Что делать если команды не могут забить" 2017 г.
Правда вчерашний спектакль тоже кому то в радость ))))
Судя по суперкубку - судьи гордятся прошлым сезоном )))
И готовы продолжать смешить народ....
Могли бы и дома некоторых оставить, они бы только рады были...