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«Анжи» - ЦСКА: стартовые составы
Сегодня, 19:08 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Анжи» и ЦСКА на матч первого тура чемпионата России.
«Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Афонин, Карасев, Гулиев, Яковлев, Липартия, Маркелов.
Запас: Будаков, Кацаев, Базелюк, Дибиргаджиев, Багаев, Долгов, Данченко, Мамтов.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Натхо, Фернандес, Щенников, Головин, Вернблум, Дзагоев, Витиньо.
Запас: Помазун, Овчинников, Миланов, Набабкин, Макаров, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Чернов, Оланаре.
Ранее в туре «Урал» и «Ростов» сыграли вничью.
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Александр Чистяков
Суперкубок России достался «Спартаку», но футбольный чемпионат стартует сегодня. «Соккер.ру» советует, кому оказать поддержку, если вы не определились с симпатиями.
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Наконец-то сезон начинается!
но буду надеться на удачу. Главное если будет рвение не будет обидно
и за плохой результат. Удачи.
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