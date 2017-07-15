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«Анжи» - ЦСКА: стартовые составы

Матч: АнжиАнжи0 : 1ЦСКАЦСКА
Закончился первый тайм
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события
Сегодня, 19:08 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Анжи» и ЦСКА на матч первого тура чемпионата России.

«Анжи»: Солосин, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Полуяхтов, Афонин, Карасев, Гулиев, Яковлев, Липартия, Маркелов.
Запас: Будаков, Кацаев, Базелюк, Дибиргаджиев, Багаев, Долгов, Данченко, Мамтов.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Натхо, Фернандес, Щенников, Головин, Вернблум, Дзагоев, Витиньо.
Запас: Помазун, Овчинников, Миланов, Набабкин, Макаров, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Чернов, Оланаре.

Ранее в туре «Урал» и «Ростов» сыграли вничью.

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