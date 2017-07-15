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Тарханов: «Чтобы вскрыть оборону „Ростова“, нужна импровизация»
Сегодня, 18:10 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в первом туре чемпионата России.
«Результат справедлив – обилия опасных моментов у команд не было. Мы забили со стандарта, они забили со стандарта. „Ростов“ – хорошо укомплектованная команда. Чтобы вскрыть такую оборону, как у „Ростова“, нужна импровизация, нужны индивидуально сильные футболисты, способные в одиночку что-то создать. Тут недостаточно игры в пас», - сказал Тарханов.
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