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Тарханов: «Чтобы вскрыть оборону „Ростова“, нужна импровизация»

Матч: УралУрал1 : 1РостовРостов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Тарханов Александр
Сегодня, 18:10 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в первом туре чемпионата России.

«Результат справедлив – обилия опасных моментов у команд не было. Мы забили со стандарта, они забили со стандарта. „Ростов“ – хорошо укомплектованная команда. Чтобы вскрыть такую оборону, как у „Ростова“, нужна импровизация, нужны индивидуально сильные футболисты, способные в одиночку что-то создать. Тут недостаточно игры в пас», - сказал Тарханов.

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