Тарханов: «Чтобы вскрыть оборону „Ростова“, нужна импровизация»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) в первом туре чемпионата России.

«Результат справедлив – обилия опасных моментов у команд не было. Мы забили со стандарта, они забили со стандарта. „Ростов“ – хорошо укомплектованная команда. Чтобы вскрыть такую оборону, как у „Ростова“, нужна импровизация, нужны индивидуально сильные футболисты, способные в одиночку что-то создать. Тут недостаточно игры в пас», - сказал Тарханов.