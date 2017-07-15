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«Крылья Советов» и «Олимпиец» поделили очки
Сегодня, 18:06 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 2-го тура первенства ФНЛ «Олимпиец» сыграл вничью с «Крыльями Советов» - 0:0. Ранее в туре «Томь» разгромно уступила «Лучу-Энергии».
Дзержинск, стадион «Химик»
«Олимпиец» (Нижний Новгород) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:0
«Олимпиец»: Анисимов, Хайруллов, Морозов, Ганиев, Абрамов, Хрипков (Гогберашвили 76), Ламбарский (Фомин 60), Горбунов, Аюпов, Сорочкин (Карпухин 85), Беляков (Манзон 60).
Главный тренер: Николай Писарев.
«Крылья Советов»: Конюхов, Гоцук, Родич (Зотов 46), Гаджибеков, Ятченко, Ткачук (Таранов 88), Кленкин (Георгиевский 85), Ланин, Башкиров (Мияйлович 69), Алиев, Самодин.
Главный тренер: Андрей Тихонов.
Судья: Еськов (Москва).
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