Рейтинг@Mail.ru

«Спартак-2» обыграл «Оренбург»

Матч: Спартак-2Спартак-21 : 0ОренбургОренбург
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: события
Сегодня, 19:12 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 2-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0. Ранее в туре «Томь» крупно уступила «Лучу-Энергии».

Москва, стадион «Спартак»

«Спартак-2» (Москва) - «Оренбург» - 1:0 (0:0)
Гол: Сакала 55.

«Спартак-2»: Максименко, Рассказов, Шанбиев (Красильниченко 73), Мамин, Лихачев, Щербаков (Сокол 46), Леонтьев (Ломовицкий 46), Пантелеев (Цыганков 46), Самбу, Сакала, А. А. Руденко.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.

«Оренбург»: А. Руденко, Андреев, Осипов, Царикаев, Малых, Померко, Георгиев, Ефремов (Коронов 62), Дзахов (Парняков 62), Серченков (Делькин 72), Дюриш.
Главный тренер: Темури Кецбая.

Предупреждения: Осипов 83, Дюриш 90.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:15
, чтобы видеть комментарии
Сегодня 20:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:43
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 19:43
, чтобы видеть комментарии
Сегодня 19:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:21
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 19:19
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:14
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 19:14
, чтобы видеть комментарии
Сегодня 19:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:14
, чтобы видеть комментарии
Сегодня 19:13
, чтобы видеть комментарии
  6
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:26 «Уфа» минимально переиграла «Тосно» 24
19:08 «Анжи» - ЦСКА: стартовые составы 35
18:10 Тарханов: «Чтобы вскрыть оборону „Ростова“, нужна импровизация» 4
18:06 «Крылья Советов» и «Олимпиец» поделили очки 2
18:06 Кучук: «Ничья с „Уралом“ - справедливый результат» 9
Александр Чистяков
Выбираем, за кого болеть в РФПЛ!
Суперкубок России достался «Спартаку», но футбольный чемпионат стартует сегодня. «Соккер.ру» советует, кому оказать поддержку, если вы не определились с симпатиями.
Комментариев: 7
17:49 «Урал» и «Ростов» сыграли вничью в первом матче сезона РФПЛ 45
12:57 «Луч-Энергия» разгромила «Томь» во втором туре ФНЛ 7
12:16 «Зенит» определился с составом и полетел в Хабаровск 34
Александр Чистяков
Стартовали! Чемпион задаёт темп
РФПЛ берет старт сегодня, но в матче за Суперкубок России «Спартак» продемонстрировал настрой и готовность. «Соккер.ру» собирает воедино компоненты успеха.
Комментариев: 10
все материалы по этой теме
Турниры