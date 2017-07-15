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«Спартак-2» обыграл «Оренбург»
Сегодня, 19:12 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 2-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0. Ранее в туре «Томь» крупно уступила «Лучу-Энергии».
Москва, стадион «Спартак»
«Спартак-2» (Москва) - «Оренбург» - 1:0 (0:0)
Гол: Сакала 55.
«Спартак-2»: Максименко, Рассказов, Шанбиев (Красильниченко 73), Мамин, Лихачев, Щербаков (Сокол 46), Леонтьев (Ломовицкий 46), Пантелеев (Цыганков 46), Самбу, Сакала, А. А. Руденко.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.
«Оренбург»: А. Руденко, Андреев, Осипов, Царикаев, Малых, Померко, Георгиев, Ефремов (Коронов 62), Дзахов (Парняков 62), Серченков (Делькин 72), Дюриш.
Главный тренер: Темури Кецбая.
Предупреждения: Осипов 83, Дюриш 90.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
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