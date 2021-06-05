«Ноттс Каунти» — «Честерфилд». Прогноз на матч плей-офф английской национальной лиги (05.06.2021)

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сегодня, 00:27

«Ноттс Каунти» примет «Честерфилд» в рамках полуфинала плей-офф английской национальной лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Ноттс Каунти». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.45 и на победу «Честерфилда» за 3.15.

Форма команд

«Ноттс Каунти» идет на пятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 70 пунктов. В последних матчах у клуба все очень хорошо, команда играла в атакующий футбол и стабильно набирала очки, благодаря этому она и смогла закрепиться в топ-7 чемпионата и выбить себе путевку в плей-офф.

«Честерфилд» уступил «Каунти» всего один балл. Команда набрала 69 пунктов и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В последних поединках у «Честерфилда» все было хорошо, клуб регулярно побеждал своих соперников и даже имеет беспроигрышную серию. Смотреть за выступлениями «Честерфилда» было большим удовольствием, команда играет в зрелищный и атакующий футбол.

Информация для ставок

«Ноттс Каунти» забил десять мячей в пяти последних матчах

«Честерфилд» не проигрывает вот уже пять игр кряду

«Ноттс Каунти» проиграл всего один матч из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на игру — проход «Ноттс Каунти» дальше — коэффициент 1.60. Также можно поставить на победу «Ноттс Каунти» с разницей в один мяч за 3.85.

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