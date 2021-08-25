«Ахмат» — «Арсенал» Тула. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)

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вчера, 21:50

Шестой тур чемпионата России подарит нам противостояние двух команд с примерно одинаковыми турнирными задачами. «Ахмат» на своем стадионе принимает «Арсенал» из Тулы. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Арсенала» будет стоить 4.2, на ничью можно поставить по коэффициенту 3.9. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.86.

Форма команд

Команда из Грозного смогла набрать только шесть очков в пяти стартовых матчах РПЛ , что не совсем устраивает болельщиков. Тем не менее коллектив обладает грамотными и физически выносливыми игроками, которым в определенные моменты просто не хватило везения в проигранных матчах. В прошлом туре чемпионата России «Ахмат» уступил на выезде ЦСКА , а немного ранее команда обыграла на своем поле московское «Динамо» (2:1).

«Арсенал» Тула не может похвастаться серьезными достижениями в новом сезоне, ведь в активе команды только одна победа и четыре набранных очка. Тренерский штаб не может поставить игру команде, от чего страдают результаты. В предстоящем матче коллективу необходимо постараться как можно дольше сохранять свои ворота «сухими», так как отыграться у коллектива получается не всегда. Последние два матча «Арсенала» закончились ничейным результатом со «Спартаком» (1:1) и поражением от «Краснодара» (2:3).

Информация для ставок

Обе команды смогли выиграть только по два матча из последних десяти во всех турнирах

«Арсенал» Тула проиграл девять из десяти выездных матчей за последнее время

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Арсенал» Тула не может выиграть у «Ахмата» уже пять матчей подряд

Прогноз

Обе команды делают упор на защитный стиль игры, поэтому вряд ли стоит ожидать открытого футбола. Поэтому рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.94.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Лиге Европы.