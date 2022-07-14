«Ахмат» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (16.07.2022)

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14 июля 2022, 09:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворита в этом матче нет, а на победу каждой из команд любой игрок может поставить по коэффициенту 2.6. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.55.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Ахмат» играл в прошлом сезоне по-разному, оставив после себя два разных мнения. После первой половины чемпионата, команда из Грозного шла в первой шестерке команд, но заключительную часть футболисты провалили. В этом футбольном году коллектив постарается более стабильно выступать, и победа над «Спартаком» стала бы неплохим достижением. Единственный товарищеский матч коллектива в перерыве завершился разгромом «Зенита» из Пензы (9:1).

«Спартак» в очередной раз сменил тренера и надеется стартовать гораздо увереннее, чем в прошлом сезона. Внутри клуба произошло много изменения, однако «народная команда» остается брендом, от которого болельщики ждут максимальных результатов. В прошлом товарищеском поединке «Спартак» уверенно обыграл «Енисей» (3:0), а после этого разгромно уступил «Зениту» в Суперкубке России (0:4).

Информация для ставок

«Ахмат» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Спартак» забивал в девяти из десяти последних матчах во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Спартак» выиграл у «Ахмата» четыре из пяти последних встреч

Прогноз

Трудно предположить, какая из команд лучше подготовилась к сезону, поэтому рекомендуем обратиться к статистике личных встреч. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.