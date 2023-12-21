«Алавес» — «Реал». Прогноз на матч Ла Лиги (21.12.2023)

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вчера, 12:32

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67. В случае победы «Алавеса», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Алавес» только в этом сезоне вернулся в Ла Лигу и очень хочет закрепиться в элитном дивизионе. На данном этапе турнира коллектив занимает 15 место и набрал 16 очков, что на три пункта больше, чем у ближайшего соперника из зоны вылета. Набрать очки в игре с «Реалом» будет крайне сложно, но в футболе случается всякое. Два последних матча «Алавеса» завершились поражениями от «Жироны» (0:3) и «Лас-Пальмаса» (0:1)

«Реал» показывает хорошие результаты в последних матчах, однако не может вернуть себе лидерство в Ла Лиге. Сейчас у команды текущее второе место и 42 набранных очка, что на два пункта меньше, чем у «Жироны», которая продолжает всех удивлять. В выездном матче с новичком Ла Лиги «сливочные» постараются добыть уверенную победу и как минимум не отставать от лидера, а то и возглавить таблицу. В прошлом туре мадридский клуб разгромил «Вильярреал» (4:1), а ранее в Лиге Чемпионов переиграл «Унион» (3:2).

Информация для ставок

«Алавес» на своем поле проиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Реал» Мадрид не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах

«Реал» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Алавесом» при одном поражении

Прогноз

«Реалу» нежелательно терять очки, ведь «Жирона» может уйти в отрыв и догнать ее будет гораздо сложнее. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.