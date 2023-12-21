«Алавес» — «Реал». Прогноз на матч Ла Лиги (21.12.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67. В случае победы «Алавеса», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.
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0 : 1
завершен
вчера, 23:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Алавес» только в этом сезоне вернулся в Ла Лигу и очень хочет закрепиться в элитном дивизионе. На данном этапе турнира коллектив занимает 15 место и набрал 16 очков, что на три пункта больше, чем у ближайшего соперника из зоны вылета. Набрать очки в игре с «Реалом» будет крайне сложно, но в футболе случается всякое. Два последних матча «Алавеса» завершились поражениями от «Жироны» (0:3) и «Лас-Пальмаса» (0:1)
«Реал» показывает хорошие результаты в последних матчах, однако не может вернуть себе лидерство в Ла Лиге. Сейчас у команды текущее второе место и 42 набранных очка, что на два пункта меньше, чем у «Жироны», которая продолжает всех удивлять. В выездном матче с новичком Ла Лиги «сливочные» постараются добыть уверенную победу и как минимум не отставать от лидера, а то и возглавить таблицу. В прошлом туре мадридский клуб разгромил «Вильярреал» (4:1), а ранее в Лиге Чемпионов переиграл «Унион» (3:2).
Информация для ставок
- «Алавес» на своем поле проиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Реал» Мадрид не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах
- «Реал» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Алавесом» при одном поражении
Прогноз
«Реалу» нежелательно терять очки, ведь «Жирона» может уйти в отрыв и догнать ее будет гораздо сложнее. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.