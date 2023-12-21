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«Алавес» — «Реал». Прогноз на матч Ла Лиги (21.12.2023)

вчера, 12:32
Реал Мадрид

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67. В случае победы «Алавеса», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Алавес» только в этом сезоне вернулся в Ла Лигу и очень хочет закрепиться в элитном дивизионе. На данном этапе турнира коллектив занимает 15 место и набрал 16 очков, что на три пункта больше, чем у ближайшего соперника из зоны вылета. Набрать очки в игре с «Реалом» будет крайне сложно, но в футболе случается всякое. Два последних матча «Алавеса» завершились поражениями от «Жироны» (0:3) и «Лас-Пальмаса» (0:1)

«Реал» показывает хорошие результаты в последних матчах, однако не может вернуть себе лидерство в Ла Лиге. Сейчас у команды текущее второе место и 42 набранных очка, что на два пункта меньше, чем у «Жироны», которая продолжает всех удивлять. В выездном матче с новичком Ла Лиги «сливочные» постараются добыть уверенную победу и как минимум не отставать от лидера, а то и возглавить таблицу. В прошлом туре мадридский клуб разгромил «Вильярреал» (4:1), а ранее в Лиге Чемпионов переиграл «Унион» (3:2).

Информация для ставок

  • «Алавес» на своем поле проиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Реал» Мадрид не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах
  • «Реал» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Алавесом» при одном поражении

Прогноз

«Реалу» нежелательно терять очки, ведь «Жирона» может уйти в отрыв и догнать ее будет гораздо сложнее. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:35
Считаю, что в этом поединке нет смысла изобретать велосипед. Разница в классе между соперниками огромная. Одни ставят перед собой цель - золотые медали и только, другим за радость просто сохранить прописку в Ла Лиге. Хозяева в 17 турах потерпели 9 поражений в чемпионате, у гостей за такое же количество матчей 13 побед. Статистика личных встреч тоже целиком и полностью на стороне столичного коллектива. В десяти крайних таковых счёт по победам в пользу Реал Мадрида 9-1. Не жду сенсации в этом матчей, жду дежурной победы того, кто намного сильнее. Ставка -П2.
Гость
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