«Андорра» — «Аморебьета». Прогноз на матч Сегунды (18.03.2024)

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сегодня, 14:04

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. В случае победы «Аморебьеты», зайдет коэффициент 5.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Андорра» слабо выступает в нынешнем сезоне и рискует опуститься еще ниже второго испанского дивизиона. На данный момент команда занимает предпоследнее место с 29 баллами и опережает своего соперника на пять пунктов. Тем не менее, коллектив отстает от 18 спасительного места всего на два пункта, поэтому в случае победы покинет зону вылета, что является отличной мотивацией. Два последних поединка «Андорры» завершились ничьей с «Леванте» (0:0) и поражением на выезде от «Уэски» (0:2).

«Аморебьета» и вовсе идет на последнем месте в Сегунде и на данный момент имеет лишь 24 очка, что делает ее немного отрезанной от конкурентов. Для клуба предстоящий матч по-настоящему является одним из последних шансов, чтобы зацепиться за возможность остаться в Сегунде. Победа сократит разрыв между клубами всего до двух баллов, а поражение лишит гостей реальных шансов на сохранение прописки. В прошлом туре «Аморебьета» минимально уступила «Леганесу» (0:1), а ранее на выезде переиграла «Сарагосу» (1:0).

Информация для ставок

«Андорра» выиграла один из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти выездных матчей «Аморебьеты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

В матче первого круга между клубами уверенную победу одержала «Аморебьета» (3:0)

Прогноз

Обе команды максимально нуждаются в очках, поэтому наверняка до последней возможности не будут рисковать, что повлечет за собой малорезультативный футбол. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.