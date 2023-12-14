«Арис» – «Спарта» Прага. Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

.Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Ариса», зайдет коэффициент 3.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.
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1 : 3
завершен
вчера, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.63 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.
Форма команд
«Арис» старался набирать очки, где это возможно, но это не помогло команде не стать аутсайдером. Коллектив набрал четыре балла и на три пункта отстает от нынешнего соперника. Чтобы обойти «Спарту», хозяевам нужна победа с разницей минимум в два мяча, что не кажется совсем нереальным вариантом. Два последних матча «Ариса» завершились поражением от «АЕК Ларнака» (1:2) и разгромом АЕЛ (4:0).
«Спарта» Прага находится только на третьем месте с набранными семью баллами, но матч с последней командой группы оставляет чешским футболистам шанс на попадание в плей-офф Лиги Европы. Для этого гостям достаточно одержать победу с любым счетом. Матч будет очень напряженным и интересным, ведь обе команды мотивированы на результат. В прошлом туре чемпионата «Спарта» уверенно обыграла «Яблонец» (3:0), а ранее одолела на выезде «Пардубице» (2:1).
Информация для ставок
- «Спарта» Прага выиграла семь из восьми последних матчей
- Пять из семи последних матчей «Ариса» завершились исходом «обе забьют»
- Клуб из Кипра выиграл четыре из пяти последних домашних поединков
Прогноз
«Спарта» Прага, несмотря на слабое выступление на этой стадии должна проходить в Лигу Европы за счет победы в заключительном туре. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.