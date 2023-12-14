«Арис» – «Спарта» Прага. Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

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вчера, 08:06

.Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «Ариса», зайдет коэффициент 3.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.63 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Арис» старался набирать очки, где это возможно, но это не помогло команде не стать аутсайдером. Коллектив набрал четыре балла и на три пункта отстает от нынешнего соперника. Чтобы обойти «Спарту», хозяевам нужна победа с разницей минимум в два мяча, что не кажется совсем нереальным вариантом. Два последних матча «Ариса» завершились поражением от « АЕК Ларнака» (1:2) и разгромом АЕЛ (4:0).

«Спарта» Прага находится только на третьем месте с набранными семью баллами, но матч с последней командой группы оставляет чешским футболистам шанс на попадание в плей-офф Лиги Европы. Для этого гостям достаточно одержать победу с любым счетом. Матч будет очень напряженным и интересным, ведь обе команды мотивированы на результат. В прошлом туре чемпионата «Спарта» уверенно обыграла «Яблонец» (3:0), а ранее одолела на выезде «Пардубице» (2:1).

Информация для ставок

«Спарта» Прага выиграла семь из восьми последних матчей

Пять из семи последних матчей «Ариса» завершились исходом «обе забьют»

Клуб из Кипра выиграл четыре из пяти последних домашних поединков

Прогноз

«Спарта» Прага, несмотря на слабое выступление на этой стадии должна проходить в Лигу Европы за счет победы в заключительном туре. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.