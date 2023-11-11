«Арсенал» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (11.11.2023)

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вчера, 10:08

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Арсенал», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. Рискнуть и поверить в успех «Бернли» можно по 15, а выбрать в линии ничью предлагают за 7.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Арсенал» в последнее время не радует стабильными результатами, но все еще не выпадает из лидерской гонки, а в Лиге Чемпионов и вовсе возглавляет свою группу. В АПЛ «канониры» занимают четвертое место с 24 баллами и уступают нынешнему лидеру всего три пункта. В домашней встрече с аутсайдером, хозяев устроит только уверенная победа. В матче Лиги Чемпионов «Арсенал» уверенно обыграл «Севилью» (2:0), а в чемпионате уступил «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).

«Бернли» имеет уже целую серию поражений подряд и на данный момент команда не способна конкурировать с большинством команд АПЛ . Коллектив закономерно идет на предпоследнем месте с четырьмя баллами и вряд ли может рассчитывать на очки в выездной игре с одной из лучших команда Англии. Два последних матча «Бернли» завершились поражениями от «Кристал Пэлас» (0:2) и «Эвертона» (0:3).

Информация для ставок

«Бернли» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Арсенала» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Арсенал» выиграл лишь один поединок из пяти последних у «Бернли»

Прогноз

«Арсенал» выглядит гораздо сильнее своего оппонента на данном отрезке сезона и обязан уверенно выигрывать. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.