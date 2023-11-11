«Арсенал» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (11.11.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Арсенал», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. Рискнуть и поверить в успех «Бернли» можно по 15, а выбрать в линии ничью предлагают за 7.2.
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3 : 1
завершен
вчера, 18:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.03.
Форма команд
«Арсенал» в последнее время не радует стабильными результатами, но все еще не выпадает из лидерской гонки, а в Лиге Чемпионов и вовсе возглавляет свою группу. В АПЛ «канониры» занимают четвертое место с 24 баллами и уступают нынешнему лидеру всего три пункта. В домашней встрече с аутсайдером, хозяев устроит только уверенная победа. В матче Лиги Чемпионов «Арсенал» уверенно обыграл «Севилью» (2:0), а в чемпионате уступил «Ньюкасл Юнайтед» (0:1).
«Бернли» имеет уже целую серию поражений подряд и на данный момент команда не способна конкурировать с большинством команд АПЛ. Коллектив закономерно идет на предпоследнем месте с четырьмя баллами и вряд ли может рассчитывать на очки в выездной игре с одной из лучших команда Англии. Два последних матча «Бернли» завершились поражениями от «Кристал Пэлас» (0:2) и «Эвертона» (0:3).
Информация для ставок
- «Бернли» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей «Арсенала» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Пять последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Арсенал» выиграл лишь один поединок из пяти последних у «Бернли»
Прогноз
«Арсенал» выглядит гораздо сильнее своего оппонента на данном отрезке сезона и обязан уверенно выигрывать. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.