«Асколи» — «Реджина». Прогноз на матч Серии B (26.12.2022)

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вчера, 11:32

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают гостям с коэффициентом 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Асколи» будет стоить 3, ничью можно поставить за 2.95. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.98.

Вероятность низового матча составляет 1.57 ( ТБ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается в 2.4.

Форма команд

«Асколи» выиграл только один матч в пяти последних турах Серии В и это послужило причиной того, что команда выпала из зоны плей-офф. На данный момент коллектив идет на девятом месте и имеет в своем активе 25 баллов, отставая на один пункт от ближайшего преследователя. Два последних матча «Асколи» завершились выездной победой над «Козенцей» (3:1) и ничьей с «Дженоа» (0:0).

«Реджина» неплохо выступает в этом сезоне и является одним из фаворитов на повышение в классе. Перед стартом очередного тура команда идет на втором месте с 33 баллами и отстает от лидера на три балла. В случае победы в предстоящей встрече коллектив сможет теоретически сократить расстояние от «Фрозиноне». В прошлом туре «Реджина» сыграла вничью с «Бари» (0:0), а в товарищеской игре проиграла «Интеру» (0:2).

Информация для ставок

«Асколи» выиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реджина» выиграла три последних выездных поединка

«Асколи» выиграл у «Реджины» три из последних четырех встреч

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива решают свои задачи, но в этой паре более стабильным клубом выглядит «Реджина». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.